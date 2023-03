Lisa Marra, responsabile organizzativa del festival “Treviso Giallo”: “Il festival “Treviso Giallo” giunge alla sua quinta edizione”.

Luoghi e attività del festival

“Si terrà principalmente a Treviso al museo di Santa Caterina ma anche altri appuntamenti saranno organizzati nella marca trevigiana: ricordo Oderzo con la fondazione “Oderzo cultura” che si sta definendo come il luogo della proposta per bambini e ragazzi e novità di quest’anno l’ampliamento del programma: le province di Vicenza, Padova e Venezia”.

“Il festival si conferma a ingresso libero e gratuito e si caratterizza per il taglio interdisciplinare e scientifico con l’alternarsi del cinema, il teatro, tavole rotonde, presentazioni, novità editoriali, laboratori per i bambini”.

“Tavole rotonde interessanti, particolarmente interessanti saranno dedicate alla criminalità economica, alla filologia, all’investigazione, al noir (l’unico racconto popolare italiano) e ce ne parlerà il grande giornalista Fabrizio Roncone”.

Scrittori italiani al Treviso Giallo

“E poi avremo i più grandi scrittori italiani e non solo. Ricordo Diego de Silma, Enrico Pandiani, Gabriella Genisi, Patrizia Rinaldi, Fulvio Erbas, Tullia Voledo che ci terranno compagnia in questi quattro giorni di festival e molti molti altri ancora e inoltre approfondiremo con i ragazzi delle superiori ma anche delle scuole elementari in collaborazione con Vil, l la biblioteca della legalità che quest’anno inaugura la collaborazione col festival “Treviso Giallo” la tematica ambientale”.

“Avremo quindi degli approfondimenti, la presentazione del romanzo terre avvelenate SPA con un’anteprima il 21 marzo a Vicenza, giornata internazionale della legalità, per seguire poi Mestre col museo M9, Treviso museo di Santa Caterina con le scuole superiori e Padova con le scuole superiori”.

Incontro letio magistralis

“Ricordo inoltre il suggestivo incontro la letio magistralis che si terrà all’università Ca’ Foscari di Venezia con Shakespeare e il noir. Vi aspetto quindi, vi aspettiamo numerosi. Per chi fosse interessato può consultare il programma completo sul sito di “Treviso Giallo” o seguirci su Facebook e Instagram, grazie”.

LEGGI ANCHE: Treviso Giallo: grande successo per la 2° edizione