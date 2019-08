TG Veneto: i titoli di apertura

Teneva i figli minorenni tra droga, armi e spazzatura: degrado in una casa di Vicenza. Denunciato il padre e allertati i servizi sociali.

Prosegue l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026: ieri tavolo tecnico a Milano, in progetto una fondazione ad hoc sulla base dell’esperienza di Torino. Si cerca il manager

A Saccolongo, in provincia di Padova, solo quattro richieste per il reddito di cittadinanza: nemmeno una ogni 1000 abitanti. La media italiana si attesta sulle 14,3 su 1000. Commenta il sindaco: qui si lavora.

Supermercati che crescono come funghi a Treviso: 124 in tutta la provincia. Cresce il malcontento tre piccoli commercianti, ma il fenomeno inarrestabile: non si possono bloccare le autorizzazioni.

Il direttore Daniel Oren festeggia le 500 volte in Arena con un edizione storica della Tosca: in scena un cast stellare.

