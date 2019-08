TG Veneto: i titoli di apertura

Altri due casi in Veneto di febbre dengue: sale la paura per un contagio di massa, in 10 giorni sono tre i casi di febbre emorragica virale rilevate in regione.

Ha minacciato con un machete e passanti e turisti in piazza Bra disseminando il panico: provvidenziale l’intervento delle forze dell’ordine che hanno fermato un uomo.

Crisi di governo: diplomazia DEM e 5stelle al lavoro per una nuova legislatura. Gli esponenti Vicentini del PD divisi tra voto e rimpasto.

E’ Sofia Goggia la campionessa di sci scelta come volto simbolo per le Olimpiadi Invernali del 2021: promuoverà Cortina sotto il profilo sportivo e culturale

Come vedere il telegiornale

TG Veneto in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.