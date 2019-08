TG Veneto: i titoli di apertura

Forte onda di maltempo tra le province di Treviso, Venezia e Vicenza: case scoperchiate, alberi sradicati, allagamenti soprattutto tra Zenson di Piave, Silea, Salgareda, gravi danni anche ai vigneti.

I lupi attaccano nuovamente l’altopiano di Asiago: strage di ovini in una Malga di Enego. Allevatori sempre più disperati promuovono l’iniziativa per sensibilizzare i turisti sulle attività a rischio.

Richiedenti asilo sfruttati nei campi: 12 ore al giorno a raccogliere pomodori in nero per pochi soldi, ma il coraggio di denunciare li ha premiati. In arrivo, ora, per loro il permesso di soggiorno.

Il tavolo di lavoro sull’Altopiano del Cansiglio, nel Bellunese, si riunisce nuovamente su richiesta dei sindaci dei territori interessati: un confronto in cui si è parlato di viabilità, ma anche della sopravvivenza dei boschi.

Ridurre il consumo di bottiglie di plastica attraverso l’installazione di cassette dell’acqua negli edifici pubblici: è l’obiettivo di “sbottigliamo” una proposta di legge regionale illustrata ai sindaci del territorio

