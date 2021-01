TG Veneto News. Il Veneto resta in fascia arancione. Scendono i contagi e RT: situazione critica nelle regioni confinanti. Zaia: “siamo accerchiati dal virus, non bisogna abbassare la guardia”.

In tutto il Veneto la protesta di bar e ristoranti: alcune decine di locali che hanno aderito. A Padova identificati tutti i clienti. In arrivo sanzioni da €400.

Altra protesta degli studenti delle superiori. A Marghera sit-in con genitori e insegnanti per chiedere i vaccini. A Vicenza lezione distanza all’interno di un centro commerciale.

Licenziata la maestra no-mask di Treviso: i genitori avevano protestato dopo i suoi comportamenti negazionisti davanti agli scolari di prima elementare.

Anche gli insegnanti mobilitati contro l’assessore all’istruzione Elena Donazzan. Domani manifestazione davanti al provveditorato di Vicenza per chiedere le dimissioni dopo il caso “Faccetta Nera”

15enni picchiati e derubati in pieno centro a Verona: è caccia alla baby gang. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Il bilancio dei Carabinieri della Forestale: a Belluno è lotta contro bracconieri ed ecovandali. Il covid e le restrizioni non hanno fermato i reati contro l’ambiente e specie protette.

