72 milioni di presenze turistiche nell’ultimo anno, il 70% sono stranieri. Il Veneto è la regione più turistica del Paese e supera i dati pre Covid. La soddisfazione di Zaia: “Sentiamo la responsabilità di essere il biglietto da visita dell’Italia intera”.

Vicenza si prepara all’invasione degli alpini a poco più di 50 giorni dalla radunata nazionale delle Penne Nere con migliaia di arrivi, messo a punto il piano per la viabilità. Il centro storico sarà la grande zona rossa vietata alle auto.

Sale a 11 il numero dei tifosi catanesi arrestati dopo i disordini di martedì sera allo stadio di Padova. Tra i tifosi euganei montano rabbia e delusione. Nel frattempo il Viminale ha deciso:”La gara di ritorno fra 10 giorni in Sicilia sarà a porte chiuse”.

Musica troppo alta dall’appartamento del vicino: donna quarantottenne lo accoltella nel pianerottolo. Paura nella notte in un condominio in centro a Treviso. La signora è stata denunciata, l’aggredito se la caverà in una ventina di giorni.

Basta movida selvaggia in centro a Padova. Aumentano le segnalazioni dei cittadini esasperati da una situazione fattasi insostenibile. L’opposizione attacca la giunta: “Firmano ordinanze e non le fanno rispettare”.

Tappa a Vigonza per Roberto Vannacci per la presentazione del libro del generale che sabato è atteso a Vicenza, dove crescono tensioni e iniziative delle associazioni antifasciste.

A distanza di quasi 50 anni i Pooh tornano in concerto in piazza San Marco. Doppia data a luglio. Roby Facchinetti rivela: “Abbiamo accettato l’intera tournée solo per tornare a suonare a Venezia”

