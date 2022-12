TG Veneto News. Abbondanti nevicate a Cortina, imbiancati anche Feltre e l’altopiano di Asiago: pienone sulle piste da sci. Nei comprensori già superato il mezzo metro di neve. Sorridono gli albergatori. Disagi e code per i vacanzieri del Ponte dell’Immacolata.

80.000 veneti a letto con l’influenza, non accadeva da 20 anni: i bambini più colpiti. Preoccupata l’assessore Lanzarin che invita tutti alla vaccinazione.

Autonomia. Aspettando la legge quadro, il PD Veneto fa quadrato e presenta un disegno di legge in Senato che definisce modi e tempi per guidarne l’applicazione.

Due mamme indicate nella carta d’identità: l’anagrafe del comune di Treviso aggira il decreto Salvini stampando i documenti in forma cartacea. “Verificheremo” dicono da Ca’ Sugana, non è una questione politica. E’ una questione di buon senso, replica il PD.

Record di turisti in centro per il ponte dell’Immacolata, ma domani città blindata per la partita Marocco – Portogallo, dopo il raid razzista oggi in piazza Bra solidarietà e condanna. 13 denunciati, due sono minorenni.

Pompiere in pensione si accorge dell’incendio scoppiato in piena notte in un camping e salva una coppia in vacanza in roulotte. Ha sentito il crepitio delle fiamme ed è intervenuto con gli estintori.

Alla scoperta dei dinosauri alla fiera di Padova: tra mito e scienza una maxi esposizione di 5000 metri quadri.

