TG Veneto News. I parametri del Veneto sono da zona gialla: Zaia si prepara al confronto con il governo per chiedere una graduale di apertura. Preoccupa l’effetto Astrazeneca: la campagna vaccinale potrebbe fermarsi.

Protesta il mondo del Commercio: chiusi da troppo tempo con aiuti insufficienti e con il rischio di non riuscire a riaprire. Garantiamo la sicurezza delle nostre attività, fateci lavorare.

Ritorno in classe per 700 mila studenti Veneti: tutti in presenza nel rispetto delle misure anti contagio. Potenziato il trasporto con bus e stewart alle fermate, ma resta il rischio di qualche focolaio.

Dopo i disagi dei giorni scorsi, Verona accelera la sua campagna vaccinare. Aperto il nuovo hub alla caserma Duca. Riorganizzati ingressi ed accessi in fiera.

Nuova indagine della finanza sui subappalti Fincantieri a Venezia: arrestati 4 imprenditori accusati di sfruttare i lavoratori, con turni massacranti e paghe bassissime.

Provvidenziale intervento del 118 di Bassano con un’ecografia in strada e una perfetta diagnosi sul posto. Salvata la vita a un uomo colpito da una rara patologia al aorta.

Il gelo fuori stagione mette a rischio le colture: l’allarme di Coldiretti che mette in pericolo pesche, ciliegie e kiwi. In Comelico la neve non dà tregua.

Come vedere il TG Veneto

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.