TG Veneto News. Crescono i dati covid: in aumento i contagi e attualmente positivi i ricoveri ospedalieri. Invece rallentano i vaccini: in calo a Belluno, come a Vicenza, a Verona e a Treviso. Crescono solo Padova e Rovigo.

Ulss Euganea ha sospeso i primi 6 medici no vax: al vaglio la posizione di altri 350 sanitari. A Vicenza i medici contrari al vaccino scendono in piazza e protestano.

Dopo il clamoroso attacco hacker alla regione Lazio, che ha mandato in tilt anche il sistema vaccini, il Veneto si difende: accordo fra Regione e Guardia di Finanza. La guerra oggi è contro i pirati informatici.

Commercianti e residenti in protesta a Padova: la decisione dell’amministrazione di ampliare solo in parte il Park Prandina accende gli animi. Il quartiere muore e i negozi chiuderanno.

In poche settimane da zero a 160 telecamere: è il piano del piccolo comune di Solesino che avrà quasi tante telecamere quante Londra. Il sindaco: i compaesani chiedono sicurezza.

Padova forte del secondo riconoscimento Unesco: lancia la sua campagna acchiappaturisti. Città tappezzata di manifesti, nuova app dedicata e biglietto unico per visitare gli 8 siti patrimonio dell’umanità.

Roberto Bolle incanta l’Arena nel tradizionale evento con gli amici che l’etoile affascia con balletti mozzafiato e grandi emozioni. Un viaggio senza tempo tra classico e contemporaneo.

