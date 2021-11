TG Veneto News. Incubo zona gialla sul Natale, in 24 ore altri sette ricoveri nelle terapie intensive. Sono 98 i posti letto occupati. Salgono i parametri che spingono in Veneto verso la zona gialla

Sale l’allerta per la nuova variante Omicron: il Veneto potenzia il tracciamento dei casi sospetti. La curva dei contagi non accenna a calare. Boom di ricoveri nell’ ULSS 7 Pedemontana.

C’è anche un’imprenditrice vicentina tra gli italiani bloccati in Sudafrica. La sua testimonianza: «La mutazione sta creando più allarme in Europa che nel Paese dove è stata scoperta»

Attesa per il via libera di Aifa alla vaccinazione per i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Il cts ipotizza la data d’inizio il 23 dicembre. Le rassicurazioni dei pediatri. “la dose è sicura”.

Trentenne veronese disperso da due giorni tra i monti di Bosco Chiesa Nuova. Riprese questa mattina le ricerche anche in elicottero.

Il fedelissimo vicentino di D’Annunzio raggiunge il Vate un secolo dopo il “Natale di Sangue” a Fiume: le spoglie del sergente Antonio Gottardo verranno traslate al Vittoriale

Vicenza per tre giorni si è tinta di azzurro. Un via vai di grandi e piccini in Loggia del Capitaniato per ammirare la coppa vinta dagli azzurri agli europei. E in un attimo si rivive l’emozione di quella notte magica.

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.