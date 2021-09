TG Veneto News. La Procura di Verona apre un’inchiesta sul suicidio in carcere di Emanuele Impellizzeri, il killer della ventisettenne Chiara Ugolini. Il gesto è stato studiato dall’uomo che in una lettera chiede scusa alla famiglia della ragazza.

Dramma sul lavoro a Loreggia nel padovano: un operaio cade dall’impalcatura . More sul colpo dopo un volo di 5 metri.

Con una scrivania sotto un gazebo pur di non fare vaccino o tamponi: la battaglia del sindaco medico di Santa Lucia di Piave contrario al Green Pass. Non entra in comune, riceve i cittadini all’aperto.

I teatri veneti alzano la voce alla vigilia del Consiglio dei Ministri orientato ad aumentare 80% la capienza in sala: “ci condannano alla chiusura se i teatri non tornano pieni, i bilanci resteranno in rosso”.

Paura nella notte in provincia di Treviso: una serie di scosse di terremoto distintamente avvertite dalla popolazione. Molte le segnalazioni ai vigili del fuoco, ma nessun danno.

La provocazione di una giovane artista veneta che ha imbrattato con bambù verde un centinaio di vetrine sfitte in centro storico a Vicenza: nessun danno spiega, ma la denuncia di una comunità che sta perdendo la sua identità.

Vicenza rende omaggio a Paolo Rossi: la città intitola a Pablito davanti allo Stadio Menti dove iniziò la sua carriera e in serata la sua memoria il cinquantasettesimo premio Basilica Palladiana.

