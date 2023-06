TG Veneto News. Dramma nel pomeriggio a San Bonifacio. Donna uccide compagno al termine di una lite. La vittima di 49 anni colpita alla schiena con una coltellata.

Figli di coppie omo genitoriali: la procura di Padova impugna la trascrizione di 33 atti di nascita dal 2017. Giordani va avanti: “ci sono momenti in cui il sindaco è da solo con la propria coscienza”.

Orrore a Bassano durante un blitz antidroga: scoperto un feto nascosto dietro a un cespuglio. Il corpicino di sei mesi contenuti in un vaso in vetro. Indagini dei Carabinieri.

Maxi rissa all’esterno della stazione ferroviaria di Verona: 50 persone coinvolte soprattutto cittadini stranieri. La polizia accerchiata, chiama rinforzi.

Tredicenne bullizzata per l’aspetto fisico dai compagni: da ragazzina per 2 anni con la febbre prima di andare a scuola. Per gli esperti è un caso di fobia scolastica.

Roberto Marcato rinuncia a candidarsi al congresso regionale della Lega: attacca chi ha scelto di correre con il Trevigiano Franco Manzato. “Hanno distrutto un sogno, ma lascio per il bene del partito”.

Azienda prometteva lavori con il super bonus 110%, ma era una truffa. In tribunale a Treviso la protesta dei cittadini raggirati, oltre 620 vittime con un passivo di quasi 18 milioni di euro

