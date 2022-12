TG Veneto News. 55enne trovato morto in un’ex caserma abbandonata alle porte di Verona: il decesso potrebbe essere stato causato dal freddo. L’allarme di alcuni senzatetto.

Barista Trevigiana di 27 anni massacrata dal compagno, l’uomo è accusato di tentato omicidio. La giovane è grave in ospedale

Auto schiacciata da un tir lungo la Romea a Porto Viro: i tre passeggeri vivi per miracolo. Sono stati estratti dalle lamiere dai Vigili del Fuoco.

Reporter Padovano ferito durante i bombardamenti a Cherson: Claudio Locatelli era in auto con un collega, è stato un attacco intenzionale.

Venerdì mattina l’addio a Davide Rebellin: la cerimonia sarà a Lonigo. L’autopsia ha confermato “fatale l’impatto contro il tir che poi è fuggito”.

Terapie intensiva piene di bimbi ricoverati a causa della bronchiolite: fra i pazienti più gravi anche un neonato di 10 giorni, ricoverato a Padova.

Smontano le auto in sosta per portare via fanali, volanti e cruscotti. E’ caccia alla banda delle Audi che sta mettendo a segno un colpo dopo l’altro. Dopo Padova e Venezia, malviventi in azione nella Vicentina

