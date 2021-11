TG Veneto News. Il Veneto ripiomba nell’incubo covid, numeri record per i nuovi contagi che sono quasi 1500 in un giorno. Salgono i ricoveri ospedalieri e circa 18mila veneti sono in 40ena. Le nuove restrizioni sono dietro l’angolo.

L’ospedale di Schiavonia, il primo in Italia ad allestire un reparto covid, rivive i giorni difficili della prima ondata. I contagi aumentano i reparti si attrezzano ma è allarme per il personale: mancano medici e infermieri si rischia il black-out.

Allarme delle imprese davanti alle ipotesi di nuove restrizioni. La mancata responsabilità di pochi non può avere conseguenze per tutti. A rischio la ripresa appena iniziata, chiudere di nuovo significa chiudere per sempre.

Papa Francesco vicino agli operai di Borgo Valbelluna. Messaggio di solidarietà del Santo Padre che all’udienza generale esprime la sua solidarietà ai lavoratori che rischiano il posto: ”Siete nei miei pensieri”.

L’economia alle prese con le bollette energetiche salite alle stelle. La presidente di Confindustria Vicenza Laura Dalla Vecchia lancia l’allarme: ci sono aziende che hanno annunciato il rischio del fermo produttivo.

Rischia di saltare il processo a carico del 34enne che lo scorso giugno uccise la giovane barista Elisa Campeol mentre prendeva il sole sul greto del Piave. Secondo la perizia non era in grado di controllare le sue volontà.

Tentato assalto in villa a Mogliano. I banditi messi in fuga dal custode. Un’altra notte di paura lungo il terraglio dopo il colpo in villa da un milione di euro.

