TG Veneto News. Consigliere regionale post sui profili social del Consiglio Regionale una foto mentre tiene in braccio un mitra. Oggi le scuse di Giò Formaggio. Bufera a Ferro Fini. Il presidente Ciambetti annuncia un regolamento per le comunicazioni istituzionali.

Indagine congiunturale delle imprese Venete: allontanato lo spettro della recessione. Un imprenditore su due è ottimista, ma l’emergenza è il personale. Nei primi mesi del 2023 il Veneto ha bisogno di 45 mila assunzioni.

Fischia un calcio di rigore e dagli spalti piovono insulti razzisti. L’arbitro originario della Guinea sospende la partita e lascia il campo. E’ successo in seconda categoria nel Trevigiano. Il presidente della FIGC Gravina: “io sto con lui”

Ematomi sul volto e sul corpo per la sfida folle su Tik Tok: la cicatrice francese dilaga nelle scuole. A Verona una dirigente di scuola media scrivere circolare per informare i genitori.

A Fellette di Romano d’Ezzelino veglia di preghiera per Angelo Zen disperso dopo il terremoto in Turchia. Gli amici bassanesi non smettono di sperare in un miracolo.

Trenitalia si aggiudica il bando sulla gestione di 3 tratte ferroviarie: Adria – Venezia, Rovigo – Chioggia e Rovigo – Verona. Nuovi treni da settembre, più servizio per le scuole e per i turisti diretti verso il litorale.

San Valentino, festa degli innamorati: per alcuni momento importante per celebrare l’amore, per altri una festa consumistica.

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.