TG Veneto News. La scomparsa di Silvio Berlusconi: il cavaliere aveva un legame speciale con il Veneto. Le amicizie, lo scatto dalla poltrona e il confronto in fiera a Vicenza con Prodi, il patto di Cisano per Tosi, l’alluvione del 2010. L’ultima visita nel 2021 a Tombolo per il funerale dell’amico fraterno Ennio Doris.

Mass media, politica, calcio e finanza, Berlusconi protagonista in Italia come nessun altro negli ultimi 40 anni. Il ricordo di Zaia, le lacrime di Flavio Tosi. I ringraziamenti speciali del sindaco di Venezia Brugnaro e dell’amica ministro Casellati.

Non si ferma la strage sulle strade del Veneto: 7 le vittime del fine settimana, 4 solamente in Treviso Mare.

Lutto a Fisso d’Artico per la scomparsa di Anna Tuzzato, la ventinovenne morta in Belgio nel rogo della sua casa. La giovane rimasta intrappolata soffocata dal fumo, attesa per il rimpatrio della salma.

Svolta nelle indagini sull’omicidio della mamma di 31 anni a Spresiano: indagato Franco Battaggia ex della Mala del Brenta, e datore di lavoro della donna. Perquisita all’alba la sua abitazione, spunta anche l’ipotesi del delitto passionale.

Vigilia di Sant’Antonio. La città si prepara alla celebrazione di domani: è la processione per le vie del centro. Record di fedeli alla tredicina, quasi 30 mila gli ingressi in Basilica.

L’Hellas vince lo spareggio salvezza e resta in Serie A. A Verona si scatena la festa in piazza: cori, bandiere, tifosi come nella vittoria dello scudetto.

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.