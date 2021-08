TG Veneto News. 5000 sanitari no vax in Regione. Dopo le sospensioni anche di medici di famiglia, in molti ci ripensano e prenotano il vaccino: un migliaio le prenotazioni in 24 ore.

Corteo anti green pass non autorizzato sabato scorso a Verona: la Digos ha identificato e denunciato 10 persone. Nuove manifestazione annunciate nei prossimi giorni.

Assalto dei turisti tedeschi al bus dei tamponi a Bibione: la protesta contro i tamponi a pagamento. Intervengono i Carabinieri e da domani sul litorale 4 nuovi ambulatori per 6000 test al giorno.

5 indagati per la morte del bambino di 6 anni in piscina a San Pietro in Gu: ci sono anche i genitori. Ipotesi di reato omicidio colposo. Domani l’autopsia sul corpo.

Scontro tra auto a Casale sul Sile, nel Trevigiano: scoppia un incendio, muore bambina di 9 anni. Grave la sorellina. Tre donne ferite.

Dramma nel veronese: 22enne trovato morto sotto il ponte tibetano. Il giovane deceduto dopo essere precipitato: è stato un parente a dare l’allarme.

A Jesolo senso unico sulla strada verso l’arenile: il debutto la notte di ferragosto. Il sindaco pronto a replicare l’esperimento anche assembramenti anche nei fine settimana.

