TG Veneto News. Torna l’incubo Citrobacter in maternità a Verona: sospetti su infezioni a tre neonati. Ricoveri bloccati per precauzioni in terapia intensiva neonatale.

L’inquinamento da PFAS avrebbe causato 4.000, morti soprattutto tra i giovani: uno studio shock pubblicato su una rivista scientifica sull’eccesso di vittime nelle province di Vicenza Padova e Verona tra il 1985 e il 2018.

Stava falciando l’erba quando il trattore si è ribaltato nel canale. Morto schiacciato un floricoltore di Nanto, aveva 61 anni, la quarta vittima sul lavoro in Veneto in un mese.

Pomeriggio di follia in centro a Treviso: baby gang minaccia e rapina a 4 studenti nel giro di poche ore. Arrestato un diciassettenne. La Polizia è sulle tracce dei complici.

Dopo l’aggressione al Portello di Padova di due agenti impegnati nei controlli. I giovani condannano il gesto, ma parlano di un episodio isolato: “Non si tratta di movida selvaggia, la città è viva grazie anche a noi.”

Le Penne Nere aspettano domenica la premier Giorgia Meloni. Attesi a Vicenza anche i presidenti delle camere, il Ministro della Difesa Crosetto e centinaia di sindaci da tutto il Nord.

Un’onda rosa senza precedenti invaso le strade di Treviso: oltre 10.000 le iscritte alla marcia di solidarietà organizzata dalla Lega contro i tumori. I proventi serviranno per acquistare un furgone per trasportare i malati oncologici.

