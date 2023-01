TG Veneto News. Il caso della cittadinanza onoraria all’ex presidente del Brasile Bolsonaro. La sindaca di Anguillara non cambia idea, ma il Paese si divide: tra favorevoli e contrari.

Operazione antidroga della polizia di Padova: sequestrata sostanza per 7 milioni di euro. 18 gli arresti e sbuca anche il registro contabile delle cessioni.

Lutto cittadino a San Donà di Piave per la morte di Chiara e Alessandro, due amici vittime di un incidente stradale. L’autista non aveva bevuto e non correva. Giovedì il primo funerale.

Un falso quadro del Tiepolo sequestrato dalla Guardia di Finanza: due trevigiani indagati, l’autore del dipinto e il commerciante che l’ha messo in vendita.

Inverno con il record di presenze turistiche a Jesolo: tra mercatini di Natale e il presepio, oltre 350 mila visitatori. La località balneare getta le basi per diventare meta turistica 12 mesi all’anno.

A Cortina sono cominciati i lavori di allestimento sulla pista Olympia delle Tofane: dal 20 al 22 gennaio due super G e la discesa libera di Coppa del Mondo femminile di sci.

La sperimentazione per l’ingresso a casa di Giulietta ha dato ottimi risultati: 170 mila visitatori in 2 mesi. Spunta l’ipotesi ticket l’estate.

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.