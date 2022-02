TG Veneto News. Era già stato condannato per guida in stato di ebbrezza, l’uomo che ha ucciso da ubriaco due cugine di 20 e 25 anni. Il gip dopo l’interrogatorio ha deciso che resterà in carcere.

Dramma a Fusina: operaio cinquantenne cade da un’impalcatura e muore. Era dipendente di una ditta esterna che stava eseguendo dei lavori di manutenzione.

E‘ morto a 80 anni Maurizio Zamparini: è stato Presidente del Palermo e del Venezia. A dicembre un intervento per una peritonite, ma a causa di una complicazione era finito in terapia intensiva. Negli ultimi giorni la ricaduta.

Da oggi il Green pass per entrare nei negozi, negli uffici postali e in libreria. Mascherina obbligatoria all’aperto fino al 10 febbraio. Partono le sanzioni per i 180mila ultra 50enni non vaccinati.

Torna all’antico l’esame di maturità: scritti in presenza, commissioni con professori interni. Protestano gli studenti con una manifestazione in programma venerdì.

La prima lettera per Sergio Mattarella dopo il rinnovo dell’incarico, parte dai medici chiede nuova attenzione per una categoria sotto pressione.

Prende il via la realizzazione del Parco Archeologico di Altino: finanziamento da 1,7 milioni dal Ministero per creare un percorso tra scavi e mosaici di epoca romana a due passi dalla laguna di Venezia.

TG Veneto News in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.