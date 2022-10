Sporting Musile, prima stagione in Serie D per i Blues - TeleVenezia

Stessa location delle ultime presentazioni, un partner di livello, graditi ospiti e relatori, stessa passione, stessi colori ma nuove motivazioni per un campionato regionale di serie D. Lo Sporting Musile ha aperto il sipario sulla nuova stagione, già iniziata da un mesetto, con la consueta presentazione che si è tenuta presso il Centro Piave di San Donà sabato 22 ottobre.

Gli ospiti della presentazione

Ospiti e relatori durante la conferenza stampa sono stati il sindaco di Musile di Piave, Silvia Susanna, l’assessore allo sport Claudio Pivetta, il vice presidente del Comitato Regionale Veneto FIGC Roberto Mamerti ed il presidente dello Sporting Musile, Andrea Segato, che ha sottolineato l’importanza di questo “anno zero” del sodalizio del Basso Piave.

Campionato di calcio a 5

Dopo 4 anni di partecipazione al campionato provinciale CSI, infatti, dove i ragazzi hanno vinto il campionato il primo anno e ottenuto prestigiosi piazzamenti di vertice nei successivi tre, questa estate la società ha deciso di iscrivere la squadra al campionato di calcio a 5 della FIGC, per un salto non da poco. La decisione è nata sia per cercare una crescita a livello strutturale della società e allo stesso tempo per dare modo al gruppo di atleti, rinforzato per l’occasione, di misurarsi in una categoria più difficile e prestigiosa, per un impegno piuttosto arduo.

Nei mesi scorsi, dunque, c’è stata anche la scelta di un cambio alla guida tecnica, con l’arrivo dell’allenatore italo brasiliano Rodrigo Rodrigues De Jesus, persona di grande esperienza e capacità che già nelle prime gare si è contraddistinto per preparazione, gioco e anche personalmente entrando in campo anche nelle vesti di giocatore, in maniera determinante.

Organico della squadra dello Sporting Musile

Questo l’organico dello Sporting Musile stagione 2022/23: Mirco Baldassa, capitano dei Blues, ed Ornald Madhi (portieri), Matteo Gensomini, Filippo Mazzon, Filippo Serafin, Alberto Milan, Andrea Canzian, Carlo Cerrato, Marco Girotto, Andrea Vettori, Federico Toffolon, Daniel Barone, Michele Marson e Nicola Marinello (giocatori di movimento). Lo staff tecnico è composto da: Rodrigo Rodrigues De Jesus (allenatore), Thomas Zennaro (vice allenatore), Simone Pasquot (preparatore dei portieri) ed Alessandro Conte (massaggiatore).

Alla presentazione, aperta a tutto il pubblico presente presso il centro commerciale, presenti diversi operatori della stampa e della tv. Da ricordare, infine, che lo Sporting Musile è una società molto attiva anche sui social e pure fuori dal campo, con iniziative, spesso di solidarietà, che danno ancor più importanza alla loro attività.

