Lungo la costa veneta si sta lavorando, terribilmente, per attrezzare le spiagge in vista del primo fine settimana balneare della stagione. I gestori degli stabilimenti hanno quasi finito di ripulire dai detriti i bagnasciuga e l’area destinata ad ospitare ombrelloni e lettini anche se lo hanno fatto sostenendo costi straordinari che non avevano previsto.

Le spiagge

Ci tengono ad informare che saranno pronti da sabato e lanciano appelli ai turisti affinché non rimangano a casa anche se un aiuto della regione Veneto non guasterebbe. Siamo andati a vedere la situazione a Rosolina Mare.

Le parole di una gestrice di un balneare

Serena Vianello: “Come potete vedere dopo il brutto tempo che ha un pò rallentato nella presentazione della spiaggia. Purtroppo la situazione è abbastanza dura nel senso che il Comune non ha fondi per sostenerci.

Chiediamo un aiuto alle regioni, al presidente Zaia di darci una mano. Parlo a nome mio e di tutta la categoria dei miei colleghi. Noi stiamo facendo tutto il possibile per poter aprire in tempo la stagione. Ci stiamo già adoperando a questo proprio per mettere tutto come voi vi aspettate da noi”.

Le parole di un altro gestore di un balneare

Ulderico Donà: “Devo dire che qui a Rosolina a Mare abbiamo avuto dei grossi problemi con lo spiaggiato però tutti stiamo lavorando, la spiaggia è quasi in ordine. Penso che per sabato e domenica non c’è nessun problema. Siamo aperti e siamo tutti in buono stato”.