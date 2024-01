Santa Lucia di Piave, incontro tra produttori e agrituristi

A Santa Lucia di Piave, cuore della Marca trevigiana, si è svolto un incontro straordinario che ha unito circa duecento agrituristi provenienti da tutto il Veneto a ottanta produttori agricoli di Campagna Amica. L’evento, organizzato da Coldiretti Veneto con l’iniziativa di Coldiretti Treviso, in collaborazione con la Fondazione Campagna Amica e Terranostra, ha trasformato la nota fiera locale in una piattaforma di connessione tra imprese agricole.

L’iniziativa di Coldiretti Treviso: un B2B di successo

L’obiettivo principale di questa riunione è stato promuovere il dialogo e la collaborazione tra agrituristi e produttori, creando un’opportunità senza precedenti per garantire ai consumatori la migliore qualità e una varietà ricca di produzioni agroalimentari. Il business-to-business (B2B) ha permesso agli imprenditori agrituristici di stabilire connessioni dirette con i produttori, promuovendo una filiera corta che privilegia il chilometro zero.

Sostenibilità e qualità al centro della tradizione agricola locale

L’incontro ha sottolineato l’importanza di preservare e valorizzare la tradizione agricola locale, promuovendo al contempo la sostenibilità e la qualità dei prodotti del territorio. La collaborazione tra Coldiretti, Campagna Amica e Terranostra ha creato un’opportunità unica per gli agrituristi. Ora possono accedere a una vasta gamma di prodotti di alta qualità, promuovendo la diversità e la tipicità delle produzioni regionali.

Benefici per agrituristi e produttori locali

La fiera a Santa Lucia di Piave ha offerto agli agrituristi l’opportunità di scoprire le ultime novità e le eccellenze agroalimentari proposte dai produttori locali. Questo incontro non è stato solo un’occasione per fare affari, ma anche per condividere conoscenze, esperienze e passioni legate al mondo agricolo.

Il successo dell’evento dimostra che iniziative come queste sono fondamentali per rafforzare il legame tra agricoltura e turismo rurale. Si è promosso uno sviluppo sostenibile che beneficia sia degli agrituristi che dei produttori locali. L’iniziativa ha contribuito a creare una rete solida e dinamica che può continuare a crescere, promuovendo la valorizzazione del territorio e la soddisfazione dei consumatori attenti alla provenienza e alla qualità dei prodotti che scelgono.