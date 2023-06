Questa sera con i sindacati parliamo della sanità eccellente per tutti. Gli ospiti in studio: Marj Pallaro, segretario generale della CISL del Veneto, Sonia Todesco della CGIL del Veneto e Pietro Gasparoni, il nostro testimonial sulla sanità. Infine avremo tutta una serie di telefonate, ci metteremo in contatto con Ciro Silvestri del sindacato FISI Nazionale. Insomma la sanità vista dai sindacati, confederali e anche autonomi.”

Le problematiche della sanità veneta. Le parole di Marj Pallaro

Luigi Gandi: “Comincerei subito dagli ospiti in studio per una prima presentazione, partiamo da Marj Pallaro. Cosa non va in questa sanità Veneta e cosa pensi invece che vada?”

Marj Pallaro, FP CISL del Veneto: ” Partiamo dalle cose che non vanno, perchè credo che oggi i cittadini colgano questo come primo elemento. Possiamo riconoscere che la sanità del Veneto ha punte di eccellenza e che è comunque risuscita a garantire servizi di qualità. Però, dobbiamo anche dire che oggi questa qualità si basa soprattutto sulle spalle dei lavoratori che ci sono dentro.

La fatica del Covid, le liste d’attesa, rimaste bloccate per due anni, la fatica immensa che questi lavoratori hanno fatto: il comparto medici oggi deve recuperare le liste d’attesa, non fa ferie e non può ammalarsi. Poi, il taglio indiscriminato che negli ultimi vent’anni ha ridotto i fondi, ovviamente ci ha ridotto all’osso.

Inoltre, l’aumento della domanda di professionisti da parte dei privati sta sguarnendo la sanità pubblica dei migliori professionisti che abbiamo. Questo sta creando un forte problema all’interno delle strutture. Se non troviamo una qualche soluzione per invertire la rotta, credo che anche la buona sanità del Veneto potrebbe cominciare, e già ha cominciato, ad avere qualche problema”