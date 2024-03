Sanità e tecnologia al World Health Forum

Il Presidente della Regione Luca Zaia ha espresso la sua emozione in occasione dell’apertura del World Health Forum Veneto, definendo questo evento come la realizzazione di un grande sogno. L’obiettivo è quello di elevare l’eccellenza del sistema sanitario veneto e di creare un punto di riferimento globale nel campo dell’innovazione medica, aspirando a diventare il “Davos della sanità”.

L’inaugurazione del World Health Forum Veneto

L’inaugurazione, che si è svolta a Palazzo della Ragione a Padova, ha visto la partecipazione di centinaia di esperti, scienziati e studiosi provenienti da tutto il mondo. Questo forum è concepito come un’occasione per discutere e confrontarsi su tematiche legate alla sanità, alla ricerca, all’innovazione e alle tecnologie applicate.

Il Presidente Zaia ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra tra istituzioni ed enti del Veneto, mettendo in sinergia un vasto patrimonio di conoscenze ed esperienze per proiettarsi verso il futuro. Si prevede che il Forum crescerà anno dopo anno, consolidando la propria reputazione come punto di riferimento internazionale nel settore sanitario.

L’applicazione delle nuove tecnologie alla sanità, sfide e opportunità

Questo evento, organizzato sotto la guida della Regione del Veneto in collaborazione con il Comune di Padova, l’Università degli Studi di Padova, il VIMM, la Camera di Commercio di Padova, Venice Promex, la Fondazione Cariparo, Motore Sanità e Veneto Innovazione, promette di essere un’importante occasione di confronto e dibattito.

Il programma ricco di eventi prevede la partecipazione di oltre 100 relatori esperti, anche provenienti da altri paesi, che si confronteranno sulle sfide e sulle opportunità nel campo della sanità e delle nuove tecnologie. Tra i temi più discussi vi sono l’intelligenza artificiale e i big data, nonché le applicazioni dell’ehealth nel contesto dell’esplorazione spaziale.

