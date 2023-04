Le parole di Luca Zaia, Presidente Giunta Regionale del Veneto: “Questa è la sesta apertura ma è unica nel suo genere perché è l’innesto sulla A27 quindi il rango di questa autostrada passa da traffico locale a traffico di attraversamento con tutti i vantaggi che avremo. Ricordo anche dall’inizio della Pedemontana, con tutte le aperture, si è triplicato il traffico e abbiamo avuto la giornata di punta il 10 marzo del 2023 con 33.000 veicoli”.

Pedemontana: un tratto lungo 2 km

Il taglio del nastro di oggi ha riguardato un tracciato della pedemontana lungo 2 km, quasi tutto in trincea. E’ la tratta Spresiano-Villorba A27 ossia l’ultima in provincia di Treviso e con questo innesto, attraverso l’intercettazione della A28, l’infrastruttura che brulica di capannoni e aziende viene collegata con i mercati del nord Europa.

Le parole di Luca Zaia, Presidente Giunta Regionale del Veneto: “Ma guardate, qui stiamo parlando di 94 km e mezzo di infrastrutture, stiamo parlando di un collegamento dalla A27 zona Treviso nord a Montecchio. Di fatto si dimezzano i tempi di percorrenza e i risultati si vedono, eccoli qui. Considerate che serviamo un territorio che a dieci minuti dai 12 caselli ha 35.000 aziende e 154.000 occupati, a dieci minuti dai caselli ha 300.000 cittadini e a venti minuti dai caselli ne ha quasi 1.000.000”.

“I cittadini pian piano capiranno che Pordenone-Vicenza sarà 1 ora e 5 minuti, per Portogruaro-Vicenza sarà 1 ora e 20 e quindi si capisce chiaramente che si risparmia almeno metà tempo”.

Le polemiche sulla Pedemontana

Si tratta di un’opera che ha sollevato molte polemiche tra gli ambientalisti e gli agricoltori che si sono visti tagliare in due i possedimenti. Quello che Zaia ha sempre difeso con le unghie e con i denti è l’infrastruttura, pensata negli anni ’90, seguita dall’allora Renato Chisso, poi si è arenata e l’ha aggiunta Zaia e gli ha ridato fiato fino ai giorni nostri.

E ora che è quasi completata la regione è molto più piccola per chi deve muoversi e ha tempi stretti. Rimane la nota dolente dei pedaggi. La Pedemontana sarà rigorosamente a pagamento senza sconti.

Il pensiero del Presidente Zaia

Le parole di Luca Zaia, Presidente Giunta Regionale del Veneto: “Dovessimo fare un’infrastruttura gratuita, qualcuno mi dovrebbe anche dire con che soldi va pagata. Questa è un opera che costa 2.258.000.000 di euro di valore. Ricordo che i 2 miliardi e i 258 sono esattamente l’investimento per avere 94 km e mezzo di infrastruttura più 68 km di nuove strade. Ecco, a me piacerebbe che qualcuno ricordasse che abbiamo anche rivisitato tutta la viabilità ordinaria che non abbiamo soppresso come a volte si fa in giro per l’Italia ma abbiamo rivitalizzato 68 km di strade in più”.

