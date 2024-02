Aggressione a colpi di coltello a Mogliano Veneto: indagini in corso

La tranquilla serata trascorsa a Mogliano Veneto si è trasformata in un incubo per un giovane di 24 anni, vittima di un brutale attacco a colpi di coltello mentre sedeva su una panchina in Piazzetta del Teatro con un amico, intorno alle 22:00. Questo evento ha scosso la comunità locale e ha innescato un’urgente ricerca dell’aggressore da parte delle autorità competenti.

I due giovani entrambi di nazionalità moldava e con precedenti penali hanno raccontato ai Carabinieri di aver visto all’improvviso spuntare un uomo incappucciato. L’uomo ha colpito con la lama tutti e due, ha fatto poi cadere il coltello ed è fuggito.

La vittima è svenuta in una pozza di sangue. L’amico ha chiamato subito i Carabinieri e i sanitari del SUEM. Il fendente non ha reciso fortunatamente organi vitali ma ha provocato uno squarcio profondo nel dorso, sfiorando i polmoni.

Nonostante gli sforzi delle Forze dell’Ordine, l’aggressore rimane ancora sfuggente. Le indagini sono in corso per individuare e arrestare il colpevole di questo attacco. Mentre la comunità si interroga sul motivo di questa violenza, gli investigatori considerano l’ipotesi di un possibile avvertimento o regolamento dei conti, data la mancanza di richieste di denaro o beni di valore da parte dell’aggressore.

