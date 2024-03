1570 centenari in Veneto

In questo servizio, Renzo Mazzaro discute circa la concentrazione di anziani centenari e i contatti intergenerazionali.

Le parole di Mazzaro: “C’è una famosa battuta che dice che invecchiare è triste, però è l’unico modo che ho trovato per non morire giovane. Invecchiare è una condizione umana, invecchiare bene e non è da tutti e invecchiare raggiungendo o superando i 100 anni è da pochi. I centenari, cioè le persone che nel Veneto hanno raggiunto o superato i 100 anni, sono in questo momento 1570.”

Il contatto tra le vecchie generazioni e le nuove grazie alla Fondazione OIC

Continua: “Si troveranno tutti, quelli che potranno esserci, alla Fondazione OIC di Padova il prossimo 4 giugno, per una manifestazione sportiva. Battere il primato che in questo momento ha l’Australia della concentrazione massima in un unico posto di centenari, in modo da entrare nel Guinness dei Primati. Saranno accompagnati dalle famiglie, ci saranno bambini. Qui, bisogna tener presente che la Fondazione OIC di Padova ha anche un asilo, dove arrivano periodicamente scolaresche per incontrare dei nonni, per fare attività con loro, per avere contatti, scambi e parlare.”

“Seguendo, così, un pallino, quello di Angelo Ferro, di mettere in contatto le vecchie generazioni e le nuove, in modo che quel patrimonio di conoscenza e di esperienze che hanno gli anziani, i nonni, serva alle nuove generazioni.”

Un albero per centenario, un’iniziativa del senatore Antonio De Poli

Conclude Mazzaro: “Approfittando anche dell’occasione, il senatore Antonio De Poli, padovano che ha cominciato la sua carriera come assessore ai servizi sociali, quindi che ha una particolare sensibilità su questo tema, ha lanciato un’iniziativa nazionale per premiare i comuni che pianteranno un albero per ogni centenario che hanno nel loro territorio; e insieme, un altro albero per ogni bambino che nasce. Mi sa che è l’unico modo per ribaltare la proporzione, quindi ha fatto bene De Poli, perché purtroppo, sapete che di bambini ne nascono sempre meno.”

GUARDA ANCHE: I nonni fanno risparmiare 8 miliardi di euro