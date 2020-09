Lo Jesolo International Club Camping è il migliore d’Europa

Lo Jesolo International Club Camping è il migliore campeggio d’Europa per il nono anno consecutivo. Il prestigioso riconoscimento è stato assegnato da “Caravaning” il magazine più importante nel mondo del turismo all’aria aperta. Un premio che vale doppio perché la classifica dei migliori viene determinata dalle recensioni degli ospiti, quindi da chi frequenta le strutture. L’International ha preceduto un campeggio francese.

I commenti degli ospiti

Ecco alcuni dei commenti lasciati dagli ospiti e che hanno contribuito a determinare la classifica finale. “Se potessi dare sei stelle, lo farei”, osserva Meinrad Horat su google.com. Per lui Jesolo è nella location più bella dell’Adriatico e l’International è “uno dei migliori campeggi in assoluto”. “Esattamente, perché Jesolo è il numero uno indiscusso tra i Luoghi europei. “Ci trovavi molto bene”, ha detto felice Paul Optevo, che era in vacanza qui con la sua famiglia. “Fantastica spiaggia di sabbia fine, in leggera pendenza, servizi eccelleti”, elogia.

Gli ospiti di Jesolo apprezzano l’esclusivo “allinclusive”. Kurt Gross elenca tutto ciò che ha fatto, oltre a rilassarsi in spiaggia: escursioni in catamarano, tiro al piattello, banana boat e pedalò. Anche una visita nel parco acquatico Caribe Bay c’era, ovviamente gratuitamente. “Verremo sicuramente di nuovo”, promette Kurt Gross. “Ci siamo sentiti molto a nostro agio qui”, scrive Gunther B. sotto camping.info. “Un’ottima spiaggia, piscina e zona, personale molto disponibile, ottimo intrattenimento e spettacoli serali”, ha aggiunto.

Location

Lo Jesolo International Club Camping è una struttura a cinque stelle situata nella zona del Faro e gestita dalla Jesolo Turismo Spa, una società a partecipazione pubblica e privata, con il 51% delle quote del Comune e il 49% suddivise tra Associazione Jesolana Albergatori e Confcommercio. Un vero e proprio fiore all’occhiello per la città. E’ stato il primo d’Europa a diventare a zero emissioni di anidride carbonica. Più volte premiato per la sua vocazione green e di rispetto dell’ambiente, oltre che per i servizi. Il suo ospite trova nel suo all’inclusive tutte le attrazioni desiderabili interne ed esterne al camping stesso: dal campo da golf al parco a tema acquatico Caribe Bay, le escursioni in catamarano, le visite alla fabbrica della scienza, il galeone Jolly Roger e così via.

Le parole del presidente di Jesolo Turismo

“E’ un premio che ci riempie d’orgoglio perché arriva in un anno difficile per il turismo, dove tutti abbiamo lavorato, con innegabili sacrifici, per garantire questo importante servizio agli ospiti che ci hanno raggiunto, quando l’iniziale ragione poteva portare alla dolorosa scelta della chiusura. E siamo stati ripagati degli sforzi compiuti. Così come siamo orgogliosi del fatto che questo sia un premio di fatto assegnato dagli ospiti stessi: essere balzati in testa alla classifica internazionale grazie alle recensioni, significa che la politica di investimenti andava e va nella giusta direzione. Continueremo su questa strada, con nuove idee e nuovi progetti. Questo è un premio non solo per il Camping International, ma per tutta la città di Jesolo”.