Torna l’allarme Covid nel Veneto, o meglio, torna la paura sul possibile arrivo di una nuova variante che resista ai vaccini inoculati fin ora nel Paese.

11 positivi al Covid dalla Cina

Sono 11 i viaggiatori cinesi trovati stamane positivi al Covid dopo essere atterrati all’aeroporto a Malpensa, diretti in Veneto. Non sono turisti ma cittadini cinesi residenti nella regione, che probabilmente stavano facendo ritorno dal loro paese dopo aver trascorso le feste.

Luca Zaia assicura il provvedimento immediato

La notizia è stata diffusa dal direttore dell’ULSS 2 di Treviso Francesco Benazzi, oggi durante l’inaugurazione della Cittadella della Giustizia. Accanto a lui Luca Zaia ha confermato che tutte le persone provenienti dalla Cina in transito dagli scali aeroportuali veneti saranno sottoposte a tampone, in base all’Ordinanza Ministeriale.

L’elenco dei passeggeri sarà fornito all’azienda sanitaria direttamente dagli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero.

Dati del Covid in Cina

Oggi quasi 1 cinese su 5 risulterebbe positivo e più il Covid circola più è probabile che nascano varianti significative. I numeri ufficiali dell’epidemia non esistono, ma secondo un istituto britannico ci sarebbero 5 mila morti e oltre 1 milione di contagi al giorno. Anche se il governo cinese ha ribadito che la situazione è sotto controllo.

Ricciardi sui vaccini cinesi

Il Professore di Igiene alla Cattolica Walter Ricciardi ha dichiarato al quotidiano La Stampa che i vaccini cinesi, Cansino e Sinovac, non sono risultati efficaci come quelli occidentali. Se nella prima fase hanno dato un apporto poi non hanno retto l’ondata di Omicron.

Leggi anche: Borseggi e rapine in Via Piave anche a Natale, nove espulsi