Carnevale di Campalto 2020. Dopo il successo dell’edizione 2019, si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la tradizionale sfilata di carri allegorici a Campalto. La manifestazione è promossa dalla Civica culturale Pro Campalto, in collaborazione con il Comune di Venezia, Vela e numerose associazioni, patrocinata dalla Regione Veneto e dalla Città metropolitana di Venezia. Si terrà domenica 23 febbraio alle ore 14.45. (GUARDA IL VIDEO DELLA SCORSA EDIZIONE)

Novità

I dettagli dell’evento sono stati presentati questa mattina nella sala consiliare del Municipio di Favaro Veneto alla presenza dell’assessore al Turismo, del presidente della Municipalità, del consigliere delegato alla cultura e allo sport, del presidente della VII Commissione consiliare e dell’Amministratore unico di Vela.

La novità di quest’anno sarà il percorso che raddoppia rispetto all’edizione del 2019. Il corteo, che sarà anticipato dalla parata di Harley Davidson in tenuta carnevalesca, con auto storiche al seguito, vedrà la partecipazione di oltre trenta attrazioni tra carri, bande e gruppi mascherati. Oltre 1,5 km di sfilata, con partenza da via Sabbadino, all’incrocio con via Bagaron, attraverso via Passo Campalto e via Orlanda. Qui proprio di fronte alla chiesa di San Benedetto sarà allestito il palco per le premiazioni. La festa sarà preceduta dal concerto dell’orchestra musicale della Scuola Gramsci in piazzale San Benedetto.

Carnevale di Campalto 2020

Dalle 17.30 animazione in piazza con Dj set. Alle 18.30 estrazione biglietti della lotteria Carnevale Campalto e per tutta la durata della manifestazione trucca bimbi, baby dance, laboratori e animazione. La kermesse sarà arricchita inoltre da stand gastronomici, giostrine e mercatino dell’artigianato.

“Dietro a iniziative come questa – ha sottolineato l’assessore al Turismo – c’è un grande lavoro di squadra e una macchina organizzativa importante. Si tratta di un progetto condiviso, che vede collaborare insieme istituzioni, aziende partecipate, associazioni, volontari, parrocchie, cittadini e sponsor, che si sentono parte di un territorio e vogliono stare insieme per ricreare un senso di comunità, all’insegna della sussidiarietà”.

“Nata alla fine degli anni ’70 – hanno ricordato gli organizzatori – la tradizione del Carnevale di Campalto era stata interrotta per 18 anni consecutivi. L’anno scorso è stata rilanciata come una delle novità del Carnevale di Venezia in terraferma e ha riscosso grande partecipazione di pubblico registrando 18 mila presenze”.

Per garantire la piena sicurezza dell’evento sono state individuate 15 postazioni fisse di controllo con oltre 100 volontari impegnati. Saranno inoltre previsti sei sbarramenti antiterrorismo.

Durante la sfilata sono in programma diverse modifiche relative alla viabilità a Campalto, soprattutto per quanto riguarda la circolazione del traffico veicolare nella direttrice Venezia – aeroporto e viceversa.

Viabilità

Via Sabbadino: dalla rotonda del campo sportivo a via Bagaron con divieto di parcheggio dalle 9.30 alle 18.

via Sabbadino: da via Bagaron alla rotonda con via Passo Campalto con divieto di parcheggio dalle 14.45 alle 18.

via Orlanda: dall’incrocio semaforico alla rotonda del nuovo By-pass dalle 14 alle 20.

via Passo Campalto: dall’incrocio semaforico alla rotonda con via Sabbadino con divieto di parcheggio dalle 14.45 alle 18.

via Tiburtina dalle 9 alle 22 con divieto di parcheggio.

I mezzi pubblici Actv/Atvo/Arriva Veneto e tutti i mezzi privati da Venezia per aeroporto salteranno via Orlanda e il centro di Campalto, proseguendo in direzione per via Martiri-via Vallenari Bis–via Triestina e viceversa.

La linea Actv 9 proveniente da Marcon proseguirà per via Gobbi fino alla rotonda con via delle Felci per poi tornare indietro

Sarà messa a disposizione una navetta gratuita con partenza dal Parco di San Giuliano (Porta Rossa) fino a Campalto.

Sono state individuate tre aree di parcheggio:

Park 1 via Passo Campalto 21-25

Park 2 via Passo Campalto 18

Park 3 Via Morosina 10-12

