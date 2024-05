TG Veneto News. La morte del tabaccaio di Jesolo trovato senza vita in casa è forse un tentativo di rapina degenerato. Il 64enne aveva delle ferite in testa. Disposta l’autopsia.

Muffa nel pane e formiche nei dolci serviti ai bambini. Blitz della Guardia di Finanza a Monticello Conte Otto, nel vicentino. Sospesa l’attività di un’azienda di catering.

Maxi operazione antidroga in tutto il Nord Italia: 38 arresti. Sequestrata sostanza per 10 milioni di euro: la droga nascosta fra la polvere di paprika destinata al Trentino.

Ricadute economiche da 105 milioni. Il gettito fiscale da 26 milioni. Sono le stime del giro d’affari legato all’ adunata degli Alpini, lo studio dell’università di Udine.

Cresce ad aprile il mercato delle auto dopo un marzo disastroso. Vicenza, Verona e Padova le province con più immatricolazioni al palo, la vendita di auto elettriche in attesa di incentivi ed ecobonus promessi ma mai arrivati.

Boccata d’ossigeno per le famiglie che nei prossimi mesi riceveranno bollette di luce e gas più basse. Ma attenzione alle insidie del libero mercato che in certi casi potrebbero annullare il risparmio.

Ricardo Tosetto, skipper di Cittadella, è entrato nella storia: è il sesto velista ad avere completato il giro del mondo in barca a vela senza mai fermarsi.

