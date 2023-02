Carnevale di Campalto: il 19 febbraio la sfilata dei carri con 600 figuranti

Tredici carri allegorici, bande musicali, majorette, sbandieratori e una grande festa finale nel piazzale San Benedetto. Quello di Campalto sarà un Carnevale ricco e all’insegna della tradizione: l’appuntamento è per domenica 19 febbraio dalle ore 14.

Carnevale di Campalto

E’ stato presentato il programma della manifestazione, promossa dall’Associazione Civica Culturale Pro Campalto, nel corso di una conferenza stampa che si è svolta nell’aula magna della scuola media “A. Gramsci”, alla quale hanno preso parte in rappresentanza dell’Amministrazione comunale gli assessori alla Promozione del territorio Paola Mar e alla Mobilità Renato Boraso, il presidente e vicepresidente della Municipalità di Favaro Veneto Marco Bellato e Simone Mestriner, quest’ultimo coordinatore dell’organizzazione della manifestazione, oltre che delegato alle Politiche culturali, ai Rapporti con l’associazionismo e al Turismo.

Carnevale di Venezia 2023

A sottolineare l’importanza della sfilata dei carri allegorici di Campalto, che rientra nel Carnevale di Venezia 2023 (leggi il programma). “Take your Time for the Original Signs”, è stato l’amministratore unico di Vela spa, Piero Rosa Salva: “Da molti anni ormai è uno degli elementi fondamentali della programmazione del Carnevale di Venezia e devo dire che l’Associazione Civica Culturale Pro Campalto ha dimostrato, come sempre, grande energia e questo territorio risponde sempre con grande entusiasmo – ha detto – L’impegno di Vela su questo tipo di manifestazioni è importante, ricordo che su indicazione del sindaco Luigi Brugnaro quest’anno saranno otto le sfilate dei carri sul territorio comunale, di cui sei in terraferma. Credo che questi appuntamenti siano fondamentali per arricchire e completare i contenuti tradizionali del Carnevale di Venezia”.

La novità e il percorso

La novità dell’edizione 2023, che porterà in scena oltre 600 figuranti, è il ritorno al percorso storico, un tracciato di 2 chilometri, per una durata di circa tre ore e mezza, con partenza da Via Orlanda, percorso interno tramite via Passo Campalto, via Sabbiadino per via Bagaron e ritorno in Via Orlanda, fino all’arrivo della sfilata nel Piazzale San Benedetto, davanti alla chiesa, dove sarà allestito il palco per le premiazioni. Dopo il passaggio dell’ultimo carro il via alle danze con il djset fino alle 21.

Nel corso della sfilata il servizio di sicurezza sarà supportato anche da una quarantina di donne appartenenti alle associazioni impegnate nell’attività di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione in caso di tumore al seno, come Lilt, il Trifoglio Rosa e Pink Lioness in Venice.

Il commento dell’assessore Paola Mar

“Una bellissima occasione che riprende una tradizione ormai più che ventennale – il commento dell’assessore Mar – Una manifestazione frutto di un lavoro intenso fra l’Associazione Civica, il delegato Mestriner e tutto il territorio. Un ringraziamento all’Ufficio promozione eventi e a Vela per aver supportato questa iniziativa, che sono sicura riuscirà ad attrarre migliaia di spettatori per una giornata di assoluto divertimento in compagnia”.

“Un evento bellissimo per questo territorio – ha aggiunto Boraso – Una storia incredibile nata con l’Associazione Civica Culturale e il supporto di Vela. Sarà una manifestazione eccezionale e di grande divertimento per i nostri ragazzi”.

Giostre e mercatino

Per i più piccoli torna l’appuntamento con le giostre, non mancherà il tradizionale il mercatino del Carnevale che aprirà alle ore 18 di sabato fino alle ore 19 di domenica.

In occasione della sfilata dei carri allegorici sarà modificata la viabilità con la chiusura di tutte le vie del centro di Campalto.