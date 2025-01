La Casa della Poesia Giovani

La Casa della Poesia Giovani: il futuro della poesia sorge a Venezia.

Venezia, città dai mille riflessi, si arricchisce di un nuovo faro culturale: la Casa della Poesia Giovani, un progetto nato dal fervore creativo degli studenti del liceo classico Marco Foscarini.

In un tempo in cui la parola sembra smarrirsi nella rapidità del digitale, un gruppo di giovani ha scelto di dar voce ai propri versi, intrecciando tradizione e innovazione sotto l’egida ispiratrice di Giovanna Pastega, giornalista, scrittrice e appassionata custode della poesia.

Un rifugio per versi e anime

Inaugurata sotto i soffitti affrescati dell’Ateneo Veneto, la Casa della Poesia Giovani non è solo un luogo fisico, ma una vera e propria “dimora dell’anima”.

Costruita con parole, sogni e visioni, questa iniziativa si propone di essere un ponte tra generazioni e culture, offrendo un rifugio alla poesia e ai giovani autori che cercano un ascolto profondo. Qui, i versi non sono semplici esercizi di stile, ma una forma di dialogo con il presente e una porta verso il futuro.

Legami e dialoghi universali

L’obiettivo della Casa non si limita alla celebrazione dei versi acerbi, ma punta a un respiro universale: creare legami tra poeti di altre città e nazioni, intrecciare la poesia con altre arti come la musica e la filosofia, e riscoprire il valore della parola nell’era digitale.

Giovanna Pastega ha definito questa iniziativa “un atto di coraggio”, ricordando come la poesia abbia il potere di “squarciare l’indicibile”, di dare voce a ciò che spesso resta inespresso.

Il calendario della Casa della Poesia Giovani è già ricco di eventi promettenti. Spicca la celebrazione della Giornata Mondiale della Poesia il 21 marzo 2025, un’occasione per intrecciare nuove trame poetiche, e la settima edizione del Premio Nazionale di Critica Poetica Gino Pastega, un omaggio al legame tra critica e creazione artistica.

Una nuova Casa della Poesia a Venezia

Ma questa Casa non è solo per poeti: è aperta a chiunque voglia leggere, ascoltare o lasciarsi ispirare per scrivere. Una pagina bianca pronta ad accogliere nuovi segni, un invito alla scoperta del proprio linguaggio interiore.

In una città come Venezia, emblema di bellezza e resilienza, la poesia trova il suo habitat ideale. Qui, accanto ai suoi canali e alla sua storia, prende forma una nuova corrente culturale che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. La Casa della Poesia Giovani non è solo un progetto, ma un simbolo di speranza: un luogo in cui le parole possono ancora trovare la loro casa e il loro ascolto.

