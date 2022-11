WeBold, il nuovo progetto di Junior Camp operante il tutto il Veneto

L’estate 2023 sembra ancora un miraggio, ma c’è chi sta già pensando a come

organizzarla: è il caso di Junior Camp, una giovane società che, finito il periodo scolastico,

apre i propri Centri Estivi multi-sport in tutto il Veneto. Da quest’anno, però, una novità: la realtà si espande in WeBold, progetto formativo per giovani.

Il sogno di Junior Camp per le nuove generazioni

Nata nel 2015 in quel di Cadoneghe, Junior Camp è una nuova realtà che offre il proprio

servizio alle famiglie, alle società ma soprattutto ai bambini, il tutto coinvolgendo

attivamente ragazzi del territorio, che decidono di entrare a far parte della community per

crescere professionalmente ed umanamente.

Loro obiettivo è quello di creare nel periodo estivo uno spazio nel quale tutti i

bambini dai 6 ai 13 anni possano divertirsi, svagarsi ma anche svilupparsi attraverso

l’educazione sportiva e i suoi valori, in un’ottica inclusiva ed ecosostentibile. Quest’estate Junior Camp è arrivata a quota 50 Camp, di cui uno a Roma, con il coinvolgimento di più di 300 animatori di tutto il Veneto.

Le parole del presidente Davide Favaro

Il presidente, Davide Favaro, racconta:

“Proprio per i nostri animatori e per tutti coloro che vogliono formarsi nell’ambito formativo, educativo, psicologico, sportivo, abbiamo creato WeBold, progetto che amplia la formazione generale e specifica e che apre le strade anche alle esperienze invernali ed estive di Junior Camp.

I nostri valori? Creatività, condivisione, crescita e concretezza. Vogliamo creare una rete, una community di persone audaci e che si sentono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo, per questo il nome WeBold”

