TG Veneto: i titoli di apertura

Jesolo città cardioprotetta grazie all’arrivo di due nuovi defibrillatori: sono posizionati in luoghi strategici della città, in questi giorni è affollata da turisti.

Aveva colpito anche le discoteche Venete la banda che ha provocato la strage di ragazzini a Corinaldo: lo spray urticante era spruzzato nell’aria per provocare appositamente il caos.

Vendevano cani troppo piccoli con documentazioni false, spesso malati: due padovane sono stati denunciati dopo la segnalazione di un acquirente.

In Altopiano di Asiago arrivano anche gli orsi: si allarga l’allerta degli allevatori dopo la strage di ovini dei giorni scorsi ad opera di un branco di lupi.

Placido Domingo special guest a Verona per festeggiare i 50 anni dal suo debutto in Arena: tutto esaurito per il gala che ha estasiato gli appassionati.

Come vedere il telegiornale

