TG Veneto: i titoli di apertura

Vicenza potrebbe dire definitivamente stop al fumo di sigarette in centro storico: per ora solo una riflessione, ma il sindaco Rucco non esclude di intraprendere la strada avviata dal collega Brugnaro a Venezia.

A quasi un anno dal passaggio di Vaio nel Bellunese, si contano i danni causati al trasporto pubblico: oltre 25.000 i chilometri non percorsi in 9 giorni.

Ecolab la multinazionale del Minnesota lascia il Polesine per i costi troppo elevati e si trasferisce in Francia: 43 i posti di lavoro a rischio. Dichiarato lo sciopero ad oltranza.

Gratta e vinci fortunato in una tabaccheria di Piazzola sul Brenta, nel padovano: vinti in mezzo milione di euro e ora caccia al vincitore.

Verona: storico calzaturificio paga la palestra ai suoi dipendenti: più salute dicono, equivale a meno stress per i servizi offerti anche zone relax.

