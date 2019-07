TG Veneto: i titoli di apertura

Ha confessato il 26enne che sabato notte avrebbe provocato un incidente a Jesolo in cui hanno perso la vita 4 ragazzi giovanissimi: ad incastrarlo la testimonianza dell’unica sopravvissuta alla strage. Accoltellamento senza apparenti motivi nel quartiere di Borgo Roma a Verona: un senza fissa dimora ferito al petto un 58enne, ora ricoverato in prognosi riservata e si è dato la fuga. Rovigo. Il neo-eletto sindaco Gaffeo boccia la decisione di armare gli agenti della polizia locale deliberata dal predecessore Bergamin: non servono a niente spiega e il caso diventa subito Nazionale. Padova. Il comune stanzia 10 milioni di euro per gestire il patrimonio arboreo per i prossimi 20 anni: l’obiettivo alzare la qualità della vita in città. Belluno. Le acque del lago Santa Croce Alpago non presentano segni di contaminazione. Attraverso la campagna Goletta dei Laghi di Legambiente stampando lo stato di salute dei corpi idrici dell’entroterra.

Come vedere il telegiornale

TG Veneto in onda tutti i giorni alle 18.00, in replica alle 19.30 ed alle 7 della mattina. Visibile anche in streaming.