Una bomba d’acqua si è riversata sulla provincia di Vicenza: grandine, allagamenti del Bassanese all’area Berica. Piovene Rocchette il comune più colpito. Allerta fino a domani sera.

Estremista islamico 26enne fermato a Belluno ed espulso dall’Italia: era vicino all’ISIS.

Il cingalese che a Teolo nel padovano sparò alla figlia e tentò di suicidarsi lo avrebbe fatto perché non accettava la relazione con un giovane.

Morte sul lavoro, Verona è la provincia veneta con i dati più alti: 13 decessi dall’inizio dell’anno.

Presentata l’edizione numero 25 del festival della montagna in Lessinia: opere cinematografiche da ogni parte del mondo.

