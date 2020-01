TG Veneto News: i titoli di apertura

Sorprende due ladri che stavano rubando in casa: ottantenne di Vigonza li affronta e li mette in fuga, ai nostri microfoni il racconto

Borgo Veneto sotto shock: 92enne pestata a sangue dalla badante ubriaca. L’anziana ricoverata in ospedale.

Processo per il crac della Popolare di Vicenza: Matteo Marzotto ascoltato per un’ora e mezza. L’ex membro del CdA si è detto sorpreso per la scoperta dei fondi esteri.

L’automobile club di Verona chiede di rivedere al rialzo i limiti di velocità sulla tangenziale e accusa: troppe 47 mila multe, ma il comune non è d’accordo.

Liliana Segre cittadina onoraria di Verona: l’onorificenza decisa il consiglio comunale con un voto unanime

Apre a Vicenza la fiera dell’oro: dati positivi sul l’export, il made in Italy torna con il segno +

