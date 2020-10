TG Veneto News. 500 20enni ammassati in un locale senza distanze e senza mascherina: A Villorba, nel Trevigiano, blitz della polizia. I ragazzi identificati. Locale chiuso.

Scende la quarantena: sarà di 10 giorni. Basterà un tampone in negativo per finire l’isolamento. Nel nuovo dpcm lo stop agli sport amatoriali di contatti e alle feste private.

Parte la maxi vaccinazione in Veneto: acquistate 1 milione e 300 mila vaccinici. Dosi gratuite agli over 60. Nella marca i sindaci testimonial della campagna.

Scoperto un giro di false revisioni di autocarri e rimorchi arresti del Veneto ed Emilia Romagna: controlli su centinaia di mezzi in circolazione senza essere in regola.

Raffica di denunce nel rodigino gruppi WhatsApp clonati dagli hacker: sei le denunce alla polizia postale. Rubati dati e informazioni sensibili.

Rinviata al prossimo 30 novembre l’udienza preliminare del processo PFAS: la procura avrà il tempo di chiedere la riunificazione dei tre tronconi di indagine. Si va verso il super procedimento.

Giornata ecologica per una trentina di volontari nel Bellunese: boschi ripuliti dai rifiuti abbandonati. Tra l’immondizia anche la carcassa di un vecchio motorino.

