TG Veneto News. Si aggrava il bilancio della tragica vacanza in Norvegia. Dopo una valanga che ha travolto gruppo di alpinisti Vicentini, è morto anche il 25enne Pietro De Bernardini. Troppo gravi le ferite riportate, è la seconda vittima.

Il freddo fuori stagione non ferma i turisti: Venezia è letteralmente presa d’assalto. Boom di stranieri. Anche le spiagge aprono ufficialmente la stagione. A Jesolo occupato il 70% delle stanze disponibili, folla a Verona e sul Garda.

Un medico di base in servizio nel vicentino risulta indagato perchè si rifiutava di visitare le donne: 20 denunce. I Nas nel suo ambulatorio di Valdastico dopo le segnalazioni del sindaco.

Arriva il decreto del governo per far fronte all’emergenza siccità: dal Veneto, una delle regioni più colpite, plaudono le associazioni di categoria che però chiedo di far presto. Si è perso fin troppo tempo.

Le temperature rigide della Pasqua più fredda che si ricordi rappresentano un vero e proprio un guaio per l’agricoltura. Al mercato i prezzi di frutta e verdura s’impennano e la gente rinuncia all’acquisto.

Piace la Pedemontana Veneta: dopo l’apertura dell’innesto con A27, l’arteria che collega trevigiani al Vicentino, registra un numero di pedaggi in crescita. In estate l’apertura fino a Montecchio.

La corsa dell’inflazione pesa sulla Pasqua dei veneti: panificatori denunciano l’aumento dei costi delle materie prime. Inevitabile l’aumento ai consumatori del prezzo di uova e colombe, ma in pochi rinunciano.

