TG Veneto News. “Perdonare sarà difficile neanche Gesù l’ha fatto con i suoi carnefici” il papà di Giulia parla di Filippo il giorno dopo il funerale. Gino Cecchettin sta valutando di prendersi una pausa dal lavoro e impegnarsi sul fronte della lotta ai femminicidi.

Lettera dei detenuti del carcere dove è rinchiuso Filippo Turetta: nessuna protesta sui presunti trattamenti in favore. Disgusto sui giudizi in diretta prima che Filippo raccontasse la sua verità.

Verona intitola un parco pubblico a Giacomo Slemer, il giovane che undici anni fa perse la vita per salvare la fidanzata che stava annegando. Il papà e la mamma: “ci sono giovani con grandi valori”.

In farmacia a Vicenza rapinatore fa irruzione con una siringa in mano minacciando titolari e clienti. L’uomo arrestato dalla polizia locale. Un agente ferito.

Sponsor con false fatture anche il presidente dell’Hellas Verona tra i 26 indagati dalla guardia di finanza. Il club: “nessuna perquisizione, contestate solo tre fatture”.

Covid, raddoppiano i casi di contagio, mentre dilaga anche l’influenza: in farmacia è corsa al tampone fai da te.

Salvini rilancia la pista da bob di Cortina per le olimpiadi: “non costerà un centesimo in più agli italiani”. A breve la decisione definitiva.

