TG Veneto News. Prima giornata di fascia arancione: via libera ai negozi riaprono anche parrucchieri ed estetiste. Per i commercianti una ripartenza molto difficile.

La zona arancione non basta, bisogna riaprire tutto: lo chiedono le 300 mila imprese di Commercio Veneto. Pronta una campagna vaccinale con una capacità di 700 somministrazioni al giorno.

Zaia chiede al governo di rivedere i parametri e pensare al progressive nuove riaperture: immagino estate in libertà grazie anche ai vaccini, dice il governatore.

400 in Piazza a Belluno contro le chiusure e le restrizioni del “no paura day”. Identificati e multati 40 manifestanti senza mascherina.

Esplode una bombola di un’abitazione a Dolcè, nel veronese: feriti due fratellini di uno e 5 anni. I due piccoli ricoverati in ospedale sono fuori pericolo.

Individuati i baby profanatori del cimitero di Padova: tra loro anche alcuni minorenni che hanno agito per noia.

Oggi in tutto il mondo è la carbonara day: e da Bassano uno chef propone una ricetta davvero particolare. Agli ingredienti classici aggiunto anche gli asparagi.

