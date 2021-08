TG Veneto News. Primo giorno con l’obbligo di green pass, ma regna parecchia confusione: clienti disorientati, esercenti perplessi. Più di qualche ristoratore denuncia numerose disdette.

Dura presa di posizione delle associazioni di categoria: quelle del green pass sono regole poco chiare e inapplicabili. I baristi devono fare il caffè, non i vigili urbani.

Corsa al tampone nelle Ulss della Regione: nelle ultime ore si assiste a una vera e propria corsa per sottoporsi al test rapido, valido per avere il green pass per 48 ore. Molti giovani che raccontano: dobbiamo fare festa.

I quattro rettori delle università del Veneto promuovono la scelta del governo sul green pass per docenti e studenti degli atenei. Il vaccino spiegano, è l’unico modo per frequentare l’università in presenza e in sicurezza.

Addio grandi navi da San Marco: dopo il via libera del Senato è sempre più realtà al divieto dell’approdo a Venezia delle grandi imbarcazioni. Una decisione promossa dai turisti.

Il dato dei licenziamenti dell’ultimo mese in linea con i numeri prima della pandemia: per ora non si vedono effetti legati allo sblocco dei licenziamenti, ma l’autunno preoccupa.

Non decollano i saldi di fine stagione: il bilancio del primo mese decisamente negativo. Negozianti che denunciano perdite fino al 70% e una crisi sempre più grave.

