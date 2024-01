TG Veneto News. È stata dichiarata la morte cerebrale di uno dei ragazzi feriti ieri ad Asolo: è un sedicenne di Caselle. L’auto guidata da un 92enne morto a seguito di un malore, era piombata su un gruppo di giovani in moto.

Scontro tra tre mezzi causato dalla nebbia. A Piazzola sul Brenta muore un operaio di 40 anni, ferito un altro automobilista. In Val di Zoldo auto in un dirupo a causa del ghiaccio, morta una settantenne.

Autovelox ancora nel mirino: il sedicesimo colpo in Regione. Divelta la postazione nella strada della strage a Santo Stefano di Cadore.

Boom di richieste di cittadinanza da parte di brasiliani: l’anagrafe di Val di Zoldo si blocca. Il sindaco per protesta espone la bandiera del paese sudamericano fuori dal Municipio.

Due fratelli di Salizzole cresciuti a Isola della Scala morirono in un campo di concentramento: erano attivisti dell’Azione Cattolica, ma anche Partigiani. Per loro in corso il processo di beatificazione. E oggi in Ghetto a Venezia la celebrazione della Giornata della Memoria.

In 50 mila ala prima giornata del Carnevale di Venezia: folla per il corteo di imbarcazioni e la pantegana lungo il Canal Grande.

Verso l’Adunata Nazionale degli Alpini. Sabato sul Ponte di Bassano la consegna del cappello ai nuovi entrati nel corpo. Alla cerimonia anche il Ministro della Difesa Crosetto.

