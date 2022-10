TG Veneto News. Il nuovo governo verso la fiducia alla Camera. La presidente Giorgia Meloni in aula spiega il suo programma: tagli alle tasse, Europa, donne e giovani, presidenzialismo e autonomia sul doppio binario e in aula cita Tina Anselmi e Giuliano De Seta morto a 18 anni durante uno stage.

Zaia approva il discorso del premier Meloni. Sui temi energetici il governatore auspica un provvedimento straordinario ed estremo da parte del governo sul modello delle misure adottate durante la pandemia.

Folle gesto in un Istituto Tecnico di Rovigo: un alunno spara con una pistola giocattolo alla professoressa. Tutta la scena ripresa con un telefono. La docente colpita due volte.

Cordoglio ad Auronzo di Cadore per la morte di un imprenditore di 58 anni, l’uomo è morto schiacciato dalla ruspa che si è ribaltata mentre stava lavorando.

Ancora senza esito le ricerche di 26enne Veneziano disperso sul Lagazuoi in Trentino-Alto Adige: il giovane non dà notizie da quattro giorni.

Da mensa a polo della ricerca: ricetta anti-degrado per sviluppare i progetti del Campus Universitario di Vicenza. La struttura che svilupperà nell’ex caserma Borghesi di Viale Margherita.

I grandi campioni dell’atletica protagonisti dell’ultima olimpiade di Tokyo in visita a Montegrotto Terme alla scoperta della piscina termale più profonda del mondo, con loro anche Marcell Jacobs

