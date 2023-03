TG Veneto News. Spedizione punitiva di una banda di baby bulli: una ragazzina tirata in Prato Della Valle a Padova e picchiata. Le indagini dei carabinieri hanno portato all’identificazione degli aggressori.

Zaia e il fenomeno del bullismo tra i giovanissimi: “servono i lavori sociali. L’educazione non può essere demandata solo alla scuola. Domani l’incontro con il Ministro dell’Istruzione”.

Rischio esplosione a Bosaro per un incendio appiccato nel locale caldaia del Municipio: un attacco contro l’amministrazione comunale per il sindaco che risponde: “non ci facciamo intimidire”.

Operazioni di trasferimento di denaro all’estero irregolare: segnalati oltre 200 casi. Nei guai un money transfer Vicentino. Sanzioni per quasi un milione e mezzo di euro.

Le immagini impressionanti dell’Alpone: un lungo tratto del fiume completamente imbiancato. Analisi in corso da parte dei tecnici di ARPAV.

Talenti in fuga dal Veneto: un laureato su 10 va a lavorare all’estero. Retribuzioni e prospettive di carriera più alte. In Italia non si investe in ricerca.

La siccità e l’aviaria non fermano i turisti sul Garda: weekend da tutto esaurito sul lago con alti livelli di prenotazioni già per Pasqua e l’estate.

