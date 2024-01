TG Veneto News. Paura durante un’esibizione al Motor Bike Expo: un’auto urta una transenna, 10 spettatori feriti. Sospese le esibizioni alla kermesse aperta oggi in fiera a Verona.

Aggressione shock in centro a Verona: un giovane pestato del branco salvo grazie all’intervento di un autista di bus. L’episodio immortalato in un video.

Fleximan ancora in azione nella notte: abbattuto un autovelox a Riese Pio X. Il gesto esaltato è apprezzato sui social.

Blitz della Polizia sotto un cavalcavia alle porte di Padova: quattro clandestini sorpresi a dormire sotto il ponte accompagnato in questura. Il bivacco sgomberato dalle forze dell’ordine.

Piogge e raffiche di vento si abbattono soprattutto nel veneziano: un palo si inclina in tangenziale a Mestre, chiuse due corsie. Albero si abbatte sulla linea ferroviaria Venezia – Bassano.

Il liceo Made in Italy non decolla: sono solamente tre gli istituti che hanno aderito in tutto il Veneto, colpa dei tempi stretti. L’assessore regionale Donazzan: “colpa anche delle ostruzionismo ideologico dei docenti”.

Al, via Vicenzaoro edizione numero 70: record di espositori e visitatori. Glamour e affari, ma anche un maxi ingorgo nella zona ovest della città.

