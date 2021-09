TG Veneto News. Il femminicidio di Montecchio Maggiore: la 21enne uccisa dopo un litigio. La guardia giurata che ha puntato la pistola alla tempia e poi ha esploso il colpo mortale. L’uomo in fuga per 8 ore si è tolto la vita alle porte di Vicenza. In esclusiva le immagini della drammatica fuga.

Il padre dell’assassino chiede perdono per il gesto del figlio: ha rovinato due famiglie. Sotto shock a Vigodarzere in paese dove l’uomo era andato a vivere.

A Noventa Vicentina fiaccolata per la donna uccisa dal marito: quasi 1000 persone in marcia, tra loro la sorella e le colleghe di lavoro della vittima. Slogan e cartelli per fermare la strage infinita.

Le intercettazioni delle indagini sulle estorsioni alla fiera di Bibione fanno emergere un quadro inquietante. L’allarme del presidente regionale Ascom: il commercio Veneto fa gola alla criminalità organizzata.

Consiglio dei Ministri su super Green Pass dall’autunno: obbligo della certificazione per tutti i lavoratori a partire da metà ottobre. Previste in maxi multe fino a €1500.

Nuovi arrivi di profughi dall’Afghanistan: 12 persone a Padova. Nasce in Veneto il maxi centro che raccogliere vestiti e aiuti ai disperati che fuggono lungo la Rotta dei Balcani.

In spiaggia Jesolo folla per la schiusa delle prime uova di tartaruga: 8 gli esemplari scortati fino al mare. Applausi per un evento mai visto prima.

